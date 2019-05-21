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Evin tavanı çöktü: 5 kişi canını zor kurtardı

Evin tavanı çöktü: 5 kişi canını zor kurtardı
Evin tavanı çöktü: 5 kişi canını zor kurtardı

Adıyaman’da, bir ikametin tavanının çökmesi sonucu içeride bulunan 5 kişi canını zor kurtarırken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi'nde ikamet eden Ayni D.'ye ait ikametin bir odasında duvarda çatlamalar ve dökülmeler meydana geldi. Duvarın dayanamayacağını anlayan ev sahibi durumu yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları tavanın çökme ihtimaline karşı tavanın alt kısımlarına tahta kalıplar yerleştirdi. Tahta kalıpların yerleştirilmesi ile aniden çöken tavanın altında 5 kişi kaldı.

Kendi imkanları ile yıkıntının altından çıkan 5 kişiden Hacı Abuzer Karakuş'un parmaklarından birinin kopması sonucunda yaralandı. Parmağı kopan Karakuş, kopan parmağını da alarak kendi imkanları ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kopan parmak hastanede yeniden yerine dikildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

Cihan Kizir

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