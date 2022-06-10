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Evin zilini çalıp kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 yaralı

Evin zilini çalıp kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 yaralı
Evin zilini çalıp kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da çarşaflı kişi ve şapkalı bir kişi müstakil evin içerisine girerek silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda tabancayla vurulan bir kadın ağır yaralanırken bir kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Evin zilini çalıp kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çarşaflı kişi ve şapkalı bir kişi müstakil evin zilin çaldı. Kapı açılır açılmaz şüpheliler ateş ederek içeri girdi. İçeride bulunan Yusuf Gencer ile Hilal Şahin'e tabanca ile defalarca ateş açtı. Şüpheliler koşarak olay yerinden kaçıp izlerini kaybettirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kadının vücudunun birçok yerinde mermi girişi olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Sağlık ekipleri Yusuf Gencer'in ise olay yerinde öldüğünü belirledi. Evde yapılan incelemelerin ardından Yusuf Can'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye
 

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