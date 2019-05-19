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Evinde bonzai ele geçen şahıs gözaltına alındı

Evinde bonzai ele geçen şahıs gözaltına alındı
Evinde bonzai ele geçen şahıs gözaltına alındı

Samsun'da bir kişiye bonzai sattığı tespit edilen ve evinde yapılan aramada bonzai ele geçen şahıs gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi elde edilen B.T. adlı şahıstan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 kullanıcıdan 0,40 gram bonzai elde edildi. B.T.'nin evine baskın düzenleyen Narkotik Bürosu ekipleri evde yaptıkları aramada 4 paket halinde 89,05 gram bonzai elde edildi. Gözaltına alınan B.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.  

Muhammer Ay
 

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