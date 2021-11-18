Evinde kalp krizi geçiren 93 yaşındaki adam, koldan anjiyo yapılarak hayata tutundu

İstanbul'da tek başına yaşayan 93 yaşındaki Mustafa Fazıl Kıranlıoğlu geçtiğimiz gün evinde kalp krizi geçirdi. Şiddetli göğüs ağrısı yaşayan yaşlı adam şans eseri oğlu tarafından bulundu ve hastaneye yetiştirildi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından amcanın anjiyo olması planlandı. Ancak ileri yaşı nedeniyle normal kasıktan yapılan anjiyonun yüksek risk içermesi nedeniyle bu işlemin koldan yapılması gerektiğine karar verildi. Mustafa amca, koldan yapılan anjiyo ve takılan stent sayesinde yeniden sağlığına kavuştu.

Ölmek istiyordum ölemiyordum

Yaşadığı ağrılar nedeniyle ölmek istediğini belirten 93 yaşındaki Mustafa Fazıl Kıranlıoğlu ise “Buraya gelmeden önce hayatım ağrıyordu. Ölmek istiyordum ölemiyordum. Ve kendi kendimi terk ettim. Aileme de seslenmedim biran önce öleyim diye. Allah'tan ki tesadüfen geldiler fark ettiler de beni buraya getirdiler. Ellerine verdiler ve beni eyvallah kurtardı. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Sanki doksan yaşı bitirdim ikinci doksana başlıyormuş gibi hissediyorum kendimi gayet iyiyim” diye konuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Biruni Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Okay Abacı “Mustafa bey bize göğüs ağrısı şikayetiyle başvuruyor. Yapılan bir değerlendirmede bir kalp krizi geçirdiğini saptadık. Tabi biz bu hastanın yakınlarıyla yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucu işlemin riskini de anlatıp hastamıza koroner grafi işlemi yapmaya karar verdik. İleri yaşta hastalarda koldan anjiyo yapmanın da bazı zorlukları var. Özellikle damar yapısının çok kıvrımlı olması nedeniyle bu hastalarda anjiyo yaparken zorlanıyoruz. Biz Mustafa beye ileri yaşlı olması nedeniyle ve çok kireçli bir damar yapısına sahip olması nedeniyle koldan anjiyo işlemi yaptık. Kireçli damar olması da bize bazı dezavantajlar oluşturuyor. Özellikle stent işlemi yaparken veya balon işlemi yaptığımız sırada damar yırtılmasına sebebiyet vererek hastada ölüme kadar giden bir duruma sebebiyet verir. Bu yüzden biz o bölgeye stent koymadan önce oranın güzel bir şekilde hazırlanması lazım. O kirecin orda iyice parçalanıp stenti o şekilde koymamız lazım. Yoksa koyacağımız stentin hiçbir avantajı olmayacak hastamıza. Tabi bizim normal elimizde var olan balonlarla yaptığımızda yeteri kadar bir açıklık sağlayamadık. Elimizde bazı özel malzemelerle özel balonlarla orayı güzel bir şekilde hazırladıktan sonra stent işlemini gerçekleştirdik ve yaklaşık bu işlem on beş dakika kadar sürdü ve işlemi bu şekilde başarılı bir şekilde sonlandırdık. Daha önceki dönemlerde bu hastaya stent koymayı bırakın anjiyo grafi işlemi bile yapmak istemiyorduk. Çünkü işlem riski çok yüksekti. Artık teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte rahat bir şekilde hem anjiyo grafi işlemi yapabiliyoruz. Uygun malzemeye sahip olan kardiyoloji birimlerinde de bu işlemler çok rahat bir şekilde artık yapılabilmekte” diye konuştu.

Türkiye'de sağlık turizminin de önemli bir noktaya geldiğini söyleyen Abacı, "Normal bir anjiyo grafiden farklı olarak ileri yaştaki bu hasta grubunda özellikle riskli hasta grubuna bazı özel malzemeler kullanılabilmekte. Bu özel malzemeye hastanemiz sahip ve biz bu özel malzeme sayesinde çok yüksek riskli hem ülkemizden hem de yurtdışından hastalara bu işlemi kolaylıkla yapabilmekteyiz. Sayılarımız giderek artmakta özellikle yapmış olduğumuz komplike işlemlerle birlikte hem hastaya daha rahat hastalar hem konforlu güvenli bir şekilde hastanemizden ayrılıyorlar hem de işlemlerimiz başarılı olmaktadır. Yaşlanmayla birlikte yaşlılığın ilerlemesiyle birlikte artık hastaların kaderine terk edilmemesi lazım bizim elimizden geldiği kadar bu hasta grubuna kaliteli bir yaşam sunabilmeliyiz. Hastaları kaderine terk etmeyip gerekirse anjiyo grafi işlemleri yapıp uygun malzemelerle uygun işlemi yapmamız gerekmektedir” dedi.



Volkan Kayalar

