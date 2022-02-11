Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Serik Ilçesine bağlı Belek mahallesindeki evinde sabah 06:00 sıralarında kalbi duran doktor Doğan için eşi Meltem Doğan tarafından 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kalbi duran doktoru hayata döndürmek için yaptığı müdahale sonuçsuz kaldı ve genç doktor hayatını kaybetti. Evli bir çocuk babası olan ve Serik Devlet hastanesinde kadın doğum doktoru olan Doğan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya adlı tıp kurumuna götürüldü.

Mehmet Demirci



