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Evinde kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Evinde kenevir yetiştiren şahıs yakalandı
Evinde kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evinde kenevir yetiştiren şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda kapalı ortamda kenevir yetiştirmek için kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde C.Ö. isimli bir şahsın evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahsın kenevir yetiştirmek için kullandığı çok sayıda düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ö., yapılan sağlık kontrolünün ardından jandarma karakoluna götürüldü.

Enes Azmak

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