İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evinde sahte içki ünitesi ile yakalandı

Evinde sahte içki ünitesi ile yakalandı
Evinde sahte içki ünitesi ile yakalandı

Burdur'da bir ikamette yapılan aramada 145 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkez ve ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele ve kaçakçılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında M.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 145 litre el yapımı alkol ele geçirildi. İçki yapımında kullanılan damıtma ünitesi ile birlikte üretilen 145 litre kaçak içki ele geçirildi. Sahte içkilere ve üniteye el konulurken, hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatılan şüpheli M.K. isimli şahıs, ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı.

Ali Kapan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.