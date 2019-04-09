Evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu

Yumruca köyünde evinin yatak odasında tüfek ile bir el ateşle vurulmuş halde bulunan İsa Yüce'nin (65) öldüğünü öğle saatlerinde fark eden ailesi jandarmaya haber verdi. Sandıklı Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri ekiplerinin yaptığı inceleme soncunda ölen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayette kullanılan silah olay yerinde bulunamazken, olayla ilgili şüpheli olarak ölen şahsın 40 yaşındaki oğlu M. Yüce jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.