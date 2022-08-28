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Evinde tadilat yaparken fırlayan spiral taşı canına mal oldu

Evinde tadilat yaparken fırlayan spiral taşı canına mal oldu
Evinde tadilat yaparken fırlayan spiral taşı canına mal oldu

Ankara’nın Çubuk ilçesinde evinde tadilat yaparken kullandığı makineden fırlayan spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Evinde tadilat yaparken fırlayan spiral taşı canına mal oldu - Tıkla İzle

Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki 3 çocuk babası Osman Akbaş, evinde tadilat yapmaya başladı.

Tadilatta kullandığı taşlama makinesindeki spiral taşının boğazına isabet etmesiyle yaralanan Akbaş'ın evine yakınlarının ihbarı üzerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Akbaş, olay yerindeki sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Akbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Neslihan Demirer

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