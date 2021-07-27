Evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın tutuklandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 0,01 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan bir şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli S.S. adlı kadının evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 38,02 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 11 paket halinde toplam 3,77 gram metamfetamin maddesi ve 7 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 80 TL paraya da el konuldu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan S.S. adlı kadın bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muhammer Ay

