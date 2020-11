Evinden dışarı çıkmayanlar korona virüsü daha ağır geçiriyor

Korona virüs vak'alarının arttığı kentlerden olan Mardin'de pandemi hastanesinde görevli dahiliye uzmanı Dr. Haydar Boynukara, korona virüse yakalanmamak için aylarca evlerinde izole olan vatandaşlara bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Uz. Dr. Boynukara, dışarı çıkmayan ve aylarca evde izole olan vatandaşların, korona virüse yakalandıklarında hastalığı daha ağır geçirdiklerini söyledi. Uz. Dr. Boynukara, "Korona virüslü hastalar hastanemize geliyor. Aslında korona virüs bir gribal enfeksiyon. Ekimin son haftasıyla beraber vak'alar bölgemizde tekrardan artmaya başladı. Bizi en çok tedirgin eden şu an vak'a sayılarından öte ağır hasta sayısı. Ağır hasta sayısı arttıkça, zatürre olan hasta sayısı arttıkça, doğru orantı olarak ölüm oranı da artacaktır. Oran olarak zatürre hasta sayısı arttığı için ağır hasta sayısı artıyor ve dolayısıyla giderek ölüm oranının da arttığını görüyoruz. Özellikle 'Hocam biz evde tedbirimizi alıyoruz, bol miktarda C vitamini alıyoruz, bol miktarda sebze ve meyve tüketiyoruz' diyen hastalarımız aynı zamanda bunlar çok panik yaptıkları için hastalığı ağır geçiriyorlar. Bir hastam 'Hocam ben 1-2 kilo limonu sıkıp içiyorum' demişti. Biz o hastamızı muayene ettiğimizde o hastamızda korona virüs çıkmıştı. Bol miktarda C vitamini tüketmenin ya da başka bir vitamin almanın çok da bir faydasının olmadığını gördük.7-8 aylık tecrübemiz bize şunu gösterdi, özellikle ağır geçiren hastalardan 4-5 aydır evden çıkmadıklarını, meyve tükettiklerini duyduk. Şunu düşünüyorum, bunlar hiç virüsle karşılaşmadıkları için ani bir şekilde ve bol miktarda virüsle karşılaştıkları zaman daha kolay hastalanıyorlar. Bu hastalık daha fazla virüs yükü ile karşılaştığı için hastanın, hastalığı daha ağır geçirme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bu tabi bir varsayım şu an için ama tecrübemiz bunu gösteriyor. Yani aslında siz bu virüsle küçük küçük karşılaştığınız zaman bu bir aşı etkisi oluyor. Önemli nokta burası, sık dışarı çıkanlar, sık temas duygusu olan insanlarda bir nevi bir aşılanma etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama çok dikkat edip, kendini çok izole eden, bol miktarda vitamin veya ilaç tüketen hastalarımızın korona virüsü daha ağır geçirdiğini görüyorum. Tek başına maske takmak, yani siz taksanız ve toplumun geri kalanı takmasa bile sizin taktığınız maske sizi yüzde 90 oranında korur. Karşıdaki de maske takarsa nerdeyse yüzde 98-99 oranında sizi koruyor. Sosyal mesafeye de dikkat ettiğinizde yüzde 100'e yakın bu virüsten korunmuş oluyoruz" dedi.

Korona virüse yakalanan Abdullah Semen isimli vatandaş yüksek ateş, iştahsızlık, uykusuzluk şikayetleri ile hastaneye gittiğini ve hastalığı çok zor geçirdiğini kaydetti. Semen, "Bütün vücudum yanıyordu, iştahım yoktu, gece uykusu yoktu. Çok zor durumdaydım. Lütfen dikkat etsinler. Kolay bir hastalık değil, herkesin başına gelebilir" diye konuştu.

