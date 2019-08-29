Evinden esrar çıktı, 'Ben içiciyim' dedi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis eve baskın yaptı. Yapılan baskında 945 gram esrar ele geçirildi. Esrarı sattığı öne sürülen İsmail P. gözaltına alındı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlının sorgusunda, "Ben içiciyim, esrarı içmek için aldım satma niyetim yoktu" dediği öğrenildi.

Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

