Evinden kaçırılan zihinsel engelli çocuk bulundu: 3 gözaltı

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Tepeeynihan köyündeki evinden gelin yapılmak üzere zorla kaçırılan 16 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli Şadiye Çankaya isimli kız çocuğu yapılan teknik takip sonucu dün İzmir Gümüşpala'da bulundu. 26 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Süleyman K.'ya gelin yapmak üzere kaçırılan kız çocuğunun yapılan muayenesinde vücudunda darp izlerine rastlanırken kız çocuğu verdiği ifadesinde kaçıranlar tarafından şiddete maruz kaldığını söylediği öğrenildi. Kızı kaçıranlardan Dudu K., Süleyman K. gözaltına alınırken Süleyman K.'nın erkek kardeşi Ferdi K. ise aranmaya devam ediliyor. Olayla ilgili olarak İzmir'de saklandıkları evin sahibi olan Süleyman K.'nın dayısının da gözaltına alındığı ve sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Şadiye Çankaya'nın İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

Sadık Cangel

