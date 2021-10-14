Evine çağırdığı çalışanını öldürdü, eşi canını zor kurtardı

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır'da yol yapım işi yapan K.K., yanında çalışan işçisi Bünyamin Yavuz'u (23) evine davet etti. Yavuz ile birlikte alkol alan K.K. (33), daha sonra eşi S.K.'ya (26) masa hazırlamasını söyledi. Masada oturan K.K., henüz bilinmeyen bir nedenle Yavuz'la tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından K.K., üzerindeki tabancayı çıkararak Yavuz'a kurşun yağdırdı. Silah sesini duyan S.K.'nın odaya girmesi ile K.K. eşine de ateş etmeye çalıştı. S.K., hızla odadan çıkıp yangın merdivenini kullanarak canını kurtarmayı başardı. S.K.'nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, elinde silah bulunan K.K.'yı ikna edip teslim olmasını sağladı. Kurşunların hedefi olan Bünyamin Yavuz ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan K.K. emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Sedat Irmak

