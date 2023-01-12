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Evine girmeye çalışan hırsızı kapı deliğinden görüntüledi

Evine girmeye çalışan hırsızı kapı deliğinden görüntüledi
Evine girmeye çalışan hırsızı kapı deliğinden görüntüledi

Hatay’ın Hassa ilçesinde bir kişi evine gelen hırsızlık şüphelisini kapı deliğinden cep telefonu kamerasıyla kaydetti, jandarma ekipleri de yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

Evine girmeye çalışan hırsızı kapı deliğinden görüntüledi - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde ikamet eden H.D.R. evde bulunduğu esnada kapı zili çalındı. Kapı deliğinden baktığında dilenci olduğunu fark eden ev sahibi, kapıyı açmaması üzerine kapısının zorlama yoluyla açmaya çalışıldığını fark etti. O anları cep telefonu ile kaydeden müşteki, kendisini fark eden şüphelinin kaçması üzerine jandarmaya haber verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Suç Araştırma Timi (JASAT) timi kısa sürede harekete geçerek şüpheli P.A. adlı kadını aynı mahallede gözaltına aldı.

Necati İvgin

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