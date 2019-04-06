Evine önce istinat duvarı, sonra deprem zarar verdi

Olay, önceki gün Merkeze bağlı Karşıya Mahallesi'nde meydana gelmişti. 6 çocuk babası Düzgün Doğan'a ait (57) tek katlı müstakil evin arkasında bulunan istinat duvarı aşırı yağışlara dayanamayarak çökmüş ve ev hasar almıştı. Önceki gece Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kavak köyü merkezli 5.2 büyüklüğünde oluşan depremde Doğan'ın evi bu kez depremden zarar gördü. Daha önce oluşan çatlaklar nedeniyle yaşanan deprem sonrası evin belirli bölümlerinde yıkıntı oluştu.

Deprem olduğunu ifade eden Düzgün Doğan, "Depremden dolayı ben evin içerisine girmedim. 2 gündür eve gelemedim. Kızlarımda kalıyorum. Dışardan baktığımda bir şey görmedim. Kızıma gittim. Sabah saat 8'de eve geldim. Baktım ki evin duvarı depremden dolayı yıkılmış. 57 yaşındayım. Bu yaştan sonra ben burayı yapamam. 1986 yılında ben bu evi yaptım. Kendi imkanlarımla burayı yaptım. Bundan sonra yapamam maddi durumum el verişli değil. Yetkili makamlardan vali, belediye başkanından yardım istiyorum. Bu saatten sonra burayı yapacak gücüm yok. Ailemle beraber dışarıda ve akrabalarımda kalıyorum. Cesaret edip içeride yatamıyoruz. Maddi durumum iyi değil. Buradan çıkıp gidelim kirada kalayım. Hayat şartları zor. Bizim maddi durumumuz sadece kendimize yetiyor. Burayı yapacak maddi durumum yok” dedi

Mehmet Hanifi Şahin

