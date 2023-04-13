Evine operasyon düzenlenen uyuşturucu taciri tutuklandı

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen G.G.'yi takibe aldı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada, kavanoz içerisinde ve kağıda sarılı halde esrar maddesi, bir miktar metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 3 bin 940 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ali İhsan Çiftçi



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