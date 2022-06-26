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Evini ilaçlattı, binadaki vatandaşlar zehirlendi: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Evini ilaçlattı, binadaki vatandaşlar zehirlendi: 16 kişi hastaneye kaldırıldı
Evini ilaçlattı, binadaki vatandaşlar zehirlendi: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Bağcılar’da 6 katlı bir binada oturan vatandaş evini ilaçlattı. İlaçlama sonrasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binada yaşayan kişilerden 16’sı zehirlendi.

Evini ilaçlattı, binadaki vatandaşlar zehirlendi: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - Tıkla İzle

Olay, Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Altı katlı bir apartmanda bulunan bir dairede iddiaya göre ilaçlama yapıldı. Yapılan ilaçlama sonucunda, binada bulunan kişilerden 2'si çocuk olmak üzere 16 kişi zehirlendi. Olayın ardından sokağa çok sayıda ambulans gönderildi. Zehirlenen kişilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra zehirlenen vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerine itfaiye ve AFAD ekiplerini çağırdı. İlaçlanan dairede ilaçtan etkilenen birinin olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, AFAD ekipleri özel kıyafetler giyerek binayı kontrol etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Abdulkadir Atmacan
 

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