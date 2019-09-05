İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş
Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

Adana'na polisin baskın yaptığı bir evde kaçak sigara imal edildiği ortaya çıktı. Baskın sırasında sigara imalatının işleminin makinede devam etmesi dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesinde bir evde kaçak sigara imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis hemen adrese baskın düzenledi. Polis eve girdiğinde hala makineyle sigara imal edildiğine şahit oldu. Baskında polis elektrikli sigara imal edilen makine, 3 bin 800 tek dal doldurulmuş makaron, 50 kilo kıyılmış tütün, bin 800 tek dal boş makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili A.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.