Evini kaybeden muhabbet kuşu sahibini bekliyor

Bozüyük'te hayırsever bir vatandaş tarafından 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde bulunan sahipsiz muhabbet kuşu Bozüyük Belediyesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.

Hayırsever vatandaş evini kaybeden ve sokaktaki türlü tehlikelerden zarar görmesini istemediği muhabbet kuşunu sahibine daha kolay ulaşabilmesi ve güvenli bir şekilde muhafaza edilebilmesi için Veteriner Hekimliğe getirdiğini belirterek “Bu güzel muhabbet kuşu umarım kısa zamanda sahibine kavuşur” dedi.

Muhabbet kuşunu vatandaştan teslim alan yetkililer ise kuşu ön muayenesinin ardından korumaya alarak “muhabbet kuşu, sahibi gelip teslim alana kadar bizim misafirimizdir.” dediler.

Fatma Savaş İnal

