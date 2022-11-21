Evini sokak hayvanlarına açtı

Sorgun ilçesinde yaşayan Sonya Kuluman, sokak hayvanlarına destek olmak, onların yemek, su, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2005 yılından itibaren evinin kapılarını onlarca sokak hayvanına açtı. İlçede çeşitli nedenlerle yaralanan, hastalanan hayvanları tedavi ettirip iyileşmesini sağlayan Kuluman, bahçesinde baktığı hayvanların dışında her gün düzenli olarak diğer sokak hayvanlarının da beslenmesini yapıyor.

Özellikle soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyacını karşılayan Kuluman, vatandaşlardan hem destek bekliyor hem de hayvanların sahiplendirilmesini istiyor.

Sokak hayvanlarının gönüllü olarak bakımını ve beslenmesini yaptığını söyleyen Sonya Kuluman, “Sokak hayvanlarına severek bakıyorum, onlar aynı çocuklarımız gibi. Herkesten sokak hayvanlarına destek bekliyorum.

Hayvanların sıcaklığını, sevgisini hissetsinler istiyorum. Hayvanların dış parazit bakımları yapılıyor. Kendi imkanlarımızla, belediyemizin destekleriyle başkalarının yardımıyla hayvanların kısırlaştırmalarını yaptırıyoruz. Ben bu hayvanlara 2005 yılından beri bakıyorum. Onlar için şimdiye kadar çabalıyorum” dedi.

Mukadder Şuheda Arslan

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