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Evini yaktı, mahalleliyi sokağa döktü

Evini yaktı, mahalleliyi sokağa döktü
Evini yaktı, mahalleliyi sokağa döktü

Antalya’da bir apartmanın giriş katındaki dairede oturan şahıs ikinci kez yangın çıkarınca bina sakinleri isyan etti. Mahalleliyi sokağa döken yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırılırken, binada oturan kadınlar gözyaşı döktü.

Evini yaktı, mahalleliyi sokağa döktü - Tıkla İzle

Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 228. Sokak'taki bir apartmanın giriş kat dairesinde çıktı. Yalnız yaşayan Veysel Y., iddiaya göre evinde yangın çıkardı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilk olarak evde yoğun duman altında kalan Veysel Y.'yi kurtardı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Veysel Y., daha sonra hastaneye sevk edildi. Dumanın üst katlara çıkması nedeniyle bina sakinleri büyük korku yaşadı. Duman nedeniyle balkona çıkan bir kadın, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından aşağı inebildi. Sokağa dökülen mahalle sakinlerinden bir kadın ise yaşananlar karşısında gözyaşlarına boğuldu.

İsa Akar - Fırat Demir

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