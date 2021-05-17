Evinin bahçesine F-16 savaş uçağı maketi yaptı, soranlar artınca uçağı satışa çıkarttı

Yozgat'ın Esenli köyünden yaşayan 61 yaşındaki Ali Yaşar, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlardan etkilenerek uçak yapmaya karar verdi. Köyündeki atölyesinde 10 günde 1,5 buçuk metre uzunluğunda F-16 savaş uçağının maketini yapan Yaşar, Dağlık Karabağ´ın Ermenistan işgalinden kurtarılması zaferi anısına, maketi evinin bahçesinde sergilemeye başladı.

Gerçeğinden ayırt edilemeyen maket uçağın çok sayıda ziyaretçisi de bulunuyor.

Ülke genelinde son dönemlerde yerli ve milli uçakların, roketlerin, füzelerin ve askeri mühimmatların yapıldığını belirten Yaşar, kendi imkanları ile F-16 savaş uçağının maketini yaptığını söyledi.

Yaşar, "Bu F-16 uçağı için demir ve saç kullandım. Yapımı, planı, projesi tamamen bana ait. O günlerde Azerbaycan ile Ermenistan savaşıyordu ve erkek erkeğe bir savaş olmuyordu. Ermenistan kalleşçe Azeri kardeşlerimin üzerine roketle saldırırken Azerbaycan askerleri Ermenistan askerleri ile savaşıyordu. Canım sıkıldı ve parça malzemelerim vardı. F-16 bir uçak yapıyım üzerine bombalar ile yükleyim, doldurayım ve git Ermenistan'ı bombala gel diyerek o amaçla yaptım. Ermenistan'ı bombaladık. Üzerinde 8 tane bomba var. Azerbaycan savaşı sırasında 10 gün içinde yaptım. Bundan sonrada B-52 bombardıman uçağı yapmayı düşünüyorum. Amerika, İsrail, Ermenistan bize kafa tutan ülkeler” dedi.

F-16 savaş uçağının maketini gören vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini de anlatan Yaşar, “Görenler Ali Amca güzel olmuş satıyor musun diye soruyor. Maket olarak yaptım. Satarım deyip 5 bin TL'ye ilana koyduk. Şu günlerde de Aselsan tarafından ülkemizde yerli ve milli uçakları roketler, füzeler her türlü askeri mühimmatlar yapılıyor. İnşallah ben de onları göz önüne alarak Türkiyeli ve Yozgatlı olarak içimde milliyetçi duygu ile kendi imkânlarımla F-16 uçağımı yaptım” şeklinde konuştu.

Bahadır Muhlis Gökgül

