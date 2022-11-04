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Evinin balkonunda saksıda kenevir yetiştiren kişi yakalandı

Evinin balkonunda saksıda kenevir yetiştiren kişi yakalandı
Evinin balkonunda saksıda kenevir yetiştiren kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evinin balkonunda saksı içinde Hint keneviri yetiştiren kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Evinin balkonunda saksıda kenevir yetiştiren kişi yakalandı - Tıkla İzle

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda, Hürriyet Mahallesi'nde C.G. adlı bir kişinin evinin balkonunda kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenen evde, saksı içerisinde yetiştirilmiş kenevir bitkileri ele geçirildi. Balkonda saksı içerisinde bulunan kenevir bitkileri dron ile görüntülendi.

Ali İhsan Çiftçi

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