Evinin balkonunda saksıda kenevir yetiştiren kişi yakalandı

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda, Hürriyet Mahallesi'nde C.G. adlı bir kişinin evinin balkonunda kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenen evde, saksı içerisinde yetiştirilmiş kenevir bitkileri ele geçirildi. Balkonda saksı içerisinde bulunan kenevir bitkileri dron ile görüntülendi.

Ali İhsan Çiftçi

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