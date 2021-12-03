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Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız hayatını kaybetti

Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız hayatını kaybetti
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız hayatını kaybetti

Bartın’da 16 yaşındaki lise öğrencisi evinin banyosunda kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay akşam saatlerinde Bartın kent merkezi Kemerköprü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K. oturdukları apartman dairesinin banyosunda kanlar içinde bulundu.
112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Genç kızın babasının otomobilinden aldığı babasına ait beylik tabancası ile kendini vurduğu ve “özür dilerim” yazılı not bıraktığı iddia edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Bülent Bostancı
 

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