Evinin banyosunda yaktığı mangal dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti

Olay, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı Devlet Hastanesinde idari birim personeli olarak çalışan Abdullah Bekmezci'den yakınları bir süre haber alamadı. Bekmezci'den haber alamayan kişiler durumu, polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine Abdullah Bekmezci'nin yaşadığı eve giden ekipler, gelen dumanlar sebebi ile banyoya yöneldi. Ekiplerce yapılan kontrollerde Bekmezci'nin, yaktığı mangalın dumanından etkilenip zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

İki çocuk babası olduğu ve eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen Abdullah Bekmezci'nin cansız bedeni polis ve savcı incelemesinin ardından otopsiye gönderildi. İntihar şüphesi üzerinde durulan konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Yıldırım

