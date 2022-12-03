Evinin bodrum katından şampiyonluğa

Özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Yavuz Demircioğlu, 10 yıl önce vücut geliştirme sporuna merak sardı. Ailesi ile birlikte oturduğu evin bodrum katındaki tek odayı kendine spor salonu yapan Demircioğlu, spor aletlerini de kendisi yaptı. Parke taşlarından, inşaat demirlerinden, içerisi kum dolu bidonlardan ağırlık yapıp çalışmaya başlayan Demircioğlu 3 yıl önce tanıştığı powerlifting sporunda şu ana kadar Asya ve Avrupa ikinciliği ve birde Türkiye şampiyonluğu kazandı. Hiçbir profesyonel yardım almadığını ve tamamen evin bodrum katında kendi imkanlarıyla yarışmaya katıldığını belirten Demircioğlu, şu günlerde yine evin bodrum katında Şubat ayında İstanbul'da yapılacak olan Powerlifting Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor.

Selçuk Şavran



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