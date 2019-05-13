Evinin bodrumunda hazırlandı, Avrupa ikincisi oldu

Özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan 41 yaşındaki Yavuz Demircioğlu, 10 yıl önce vücut geliştirmeye yönelik spora başladı. Ailesi ile birlikte oturduğu evin bodrum katındaki tek odayı kendine spor salonu yapan Demircioğlu, spor aletlerini de kendisi yaptı. Parke taşlarından inşaat demirlerinden, içerisi kum dolu bidonlardan ağırlık yapıp çalışmaya başlayan Yavuz Demircioğlu 5 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak olan ve 21 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katıldığı bir tür ağırlık kaldırma sporu olan Powerlifting Avrupa Şampiyonasına katılmak için başvuru yaptı. İş yerinden izin alamadığı için nöbet çıkışı otobüsle İstanbul'a giden Yavuz Demircioğlu aynı gün katıldığı yarışmada 21 ülkeden yaklaşık 250 sporcu arasında 3 ayrı kategoride toplamda 560 kilo ağırlık kaldırarak Avrupa ikincisi olup Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Hiçbir profesyonel yardım almadığını ve tamamen evin bodrum katında kendi imkanlarıyla yarışmaya katıldığını belirten Demircioğlu, bugünlerde yine aynı bodrum katında Temmuz ayında yapılacak olan Avrasya şampiyonasına hazırlanıyor. Amacının şampiyonluk olduğunu söyleyen Demircioğlu, “Elimden tutulduğu takdirde bu sporda Avrasya şampiyonu olurum. Şu anda bir sponsorum dahi yok. Şampiyonaya bir şekilde gideceğim. Bayrağımızı yine dalgalandıracağım” dedi.

Bodrum katında oluşturduğu spor salonunu ve yaptığı spor malzemelerini de tanıtan Yavuz Demircioğlu, “İşte bunlar bildiğimiz parke taşları bunları yan yana koyup ağırlık yapıyorum. Traktör demirleri yine bunları da ağırlık olarak kullanıyorum. Bidonların içerisine kum doldurdum. Ne varsa bu odada hepsini kendim yaptım” şeklinde konuştu.

Selçuk Şavran

