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Evinin bodrumunu uyuşturucu imalathanesine çeviren şahsa operasyon

Evinin bodrumunu uyuşturucu imalathanesine çeviren şahsa operasyon
Evinin bodrumunu uyuşturucu imalathanesine çeviren şahsa operasyon

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bodrum katında kurulan serada esrar yetiştirilen bir eve operasyon düzenlendi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 kilo 995 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evin bodrum katında uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenledi. N.Y. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 2 kilo 995 gram esrar ele geçirildi. Evin bodrum kısmında yapılan aramalarda ise şahsın uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla iklimlendirilmiş sera tarzında ortam oluşturulduğu tespit edildi.
Olayla ilgili N.Y. isimli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Uyuşturucu imalatında kullanılan malzemelere polis ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Murat Kanber
 

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