Evinin camından onlarca kediyi besliyor

Her sabah onlarca kedi, ilçenin Orta mahalle Çelebi sokakta yaşayan emekli hemşire Sevil Özhan'ın evinin penceresine çıkmasını bekliyor. Odunpazarı'nda kirada yaşadığı evinde onlarca sokak kedisini besleyen Özhan, kedilerin ailesi gibi olduğunu söyledi. Sabah namazına kalktığında kedilerin evin önüne geldiğini ifade eden Sevil Özhan, “Bacaklarım tutmuyor bir tane bakıcım var, kanat getirtiyorum kedilere vermek için. Kedilerime 5 senedir bakıyorum. Sabah namazında erkenden geliyorlar, sabah akşam besliyorum. Ekmek param yok, ama onlara mama alıyorum, çünkü evladım gibi oldular. Hayvan severler de destek olsun bu yavrulara, kış geldi sokakta aç kalmasın hayvanlar” dedi.

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