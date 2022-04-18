Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken kavgada ateşlenen mermiler kadının talihsiz kadının başına isabet etti. Olay sonrası kavga eden iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Yaşanan olay sonrası bölgede geniş çaplı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının kimliğini tespit etti. Kimliği ve yeri tespit ettikleri katil zanlısı Mehmet Ö. isimli şahsı, sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan katil zanlısı, emniyetteki işlemleri ve yapılan sağlık kontrolleri sonrası Gaziantep Adliye'sine sevk edildi.

Said Vakkas Yağcı

