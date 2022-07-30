Evinin önünde oturan kadınlara çarparak ağır yaralayan alkollü sürücü serbest bırakıldı

Edinilen bilgilere göre, olay Elmalıdere Mahallesi 2. Balta Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önündeki kaldırımda oturdukları sırada S.B (64) ve M.Ö.'ye (72) bir otomobil çarparak kaçtı. İhbarlar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan S.B. ve M.Ö. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kazaya karışan otomobilin plakasının 35 BMY 68 olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışma sonucu otomobil Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yakalandı. Burada yapılan kontrollerde 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen alkollü sürücü mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanede tedavilerine devam edilen S.B.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kadınlara çarpıp olay yerinden kaçan alkollü sürücünün ise birçok suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Köksal Kılınç