Evinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadı

Olay, merkez Bağlar ilçesinde Kaynartepe Mahallesi 201'inci sokakta meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra evini taşıyan Zeki G. (63), iddiaya göre uyuşturucu maddesi satışı yapan bir grup genci gördükten sonra ‘Burada satmayın' diyerek uyardı. Zeki G., bir müddet sonra durumu emniyet güçlerine bildirdi. Oğlu ve kardeşi uyuşturucu maddesi satıcılarının hedefi olurken Zeki G.'nin evi tarandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde açıklama yapan Zeki G., can güvenliğinin olmadığını belirterek, maddi ve manevi yönden durumun kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Yaşanan olay içerisinde aralıklarla oğlu ve kardeşinin uyuşturucu maddesi satıcıları tarafından silahla yaralandığını iddia eden Zeki G., “3 ay önce yaşanan depremden sonra Bağlar ilçesinde 201'inci sokakta bulunan eve taşındık. Evimizin önünde uyuşturucu satan bir grubu uyarıp bizim evin çevresinden uzak durun dedik. Yetmedi evimizin önünde bulunan kaldırımı da kaldırdık yine fayda etmedi. Tam tersine bize küfürler söyleyip tehdit ediyorlardı. Amaçları beni bu mahalleden kovmaktı. Ama ben buradan bir yere ayrılmayacağım. Benim bu mahallede ya cenazem kalkar ya da buradan bir yere ayrılmayacağım. Bu uyuşturucu satıcıları beni perişan etti, hem maddi hem manevi yönden. Ben şu anda sokakta yatıyorum. Adamlar kaçtır gelip sıkıp gidiyorlar. Bizim buradaki tek suçumuz esrar satmalarını engellemektir. Bu olaylarda benim oğlum, kardeşim yaralanırken, dükkanım ve evim silahlarla tarandı. Şu anda can güvenliğimiz yok” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli - Hasan Alan



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