Evinin önüne gelen ekiplere ateş açan şahıs tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi 4307 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E. isimli bir vatandaştan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, müstakil evin önünde şahsa ulaşmak isterken, içeriden çıkan A.E. ekiplere silahla iki el ateş etti. Açılan ateş sonrasında polis ekipleri geri çekilerek kendilerini güvenli bölgeye alıp, destek ekip istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daha sonra ateş açan A.E. isimli şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yaşanan olayda yaralanan olmazken, ekipler tarafından yakalanan şahıs Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E. Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan A.E.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Enes Azmak

