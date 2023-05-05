Evinin terasında İHA yapan Alper, şimdi de insansız deniz aracı yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığında çalışan 39 yaşındaki Alper Sarısan, evinin terasında kendi imkanlarıyla Alpkuş ismini verdiği bir İHA yapmıştı. Evinin terasında yaptığı İHA'nın tasarımını Yunan bir şirkete kaptıran Sarısan, hedefini bu kez de insansız deniz aracına yöneltti. Sarısan, deniz ve göllerde denetim gerçekleştirmek amacıyla Alpida adını verdiği insansız deniz aracı yaptı. Sarısan, yaptığı insansız deniz aracı ile denizlerde, göllerde, barajlarda denetim yapılmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Alper Sarısan, 15 Temmuz'da gazi olduktan sonra insansız hava aracı (İHA) için çalışmalara başladığını belirterek, “Gazi olduğum süre içerisinde evde bilgisayar başında insansız hava araçlarını incelerken İHA yapma projesi geçti aklımdan. Havacılığa 15 yıldır ilgim olduğu için İHA konusunda biz de neler yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz konusunda araştırma yaptım ve Alpkuş'un çizimine başladık. Altı buçuk yılımızı Alpkuş'a verdik. Boş durmak hoşumuza gitmediği için farklı bir proje başlatmamız gerektiği konusunda ne yapabiliriz diye düşündük. Bünyesinde çalıştığım Tarım ve Orman Bakanlığında göllerimizin, baraj göllerimizin denetlenmesi konusunda kullanılacak çok verimli bir insansız denetim aracı haline getirdik” dedi.

“Elektrikle çalışan doğa dostu su üstü platformu”

Alpida ismini verdiği insansız deniz aracı hakkında da bilgi veren Sarısan, “Tamamen iç sularımızın denetlenmesi, kaçak avcılık, ağ ile yapılan avcılıklar, sezon dışı avcılıklar ve kimi zaman sezonlarda suyun içerisinden alacağınız analizler, su altındaki balık türlerinin alt kamera ile denetlenmesi konusunda bize fayda sağlayacak, tamamen elektrikle çalışan, doğa dostu ve verimli bir su üstü platformu haline geldi” diye konuştu.

Deniz denetimlerinde uzaktan kontrol edilebilecek

Alpida olarak adlandırdığı insansız deniz aracı yapımına oğlunun “Baba bana gemi yap” demesi üzerine başladığını ifade eden Alper Sarısan, “Gemi ve tekneyi herkes yapabilir. Ben de hem ülkemize hem de çalıştığım işime nasıl yardımcı olabilir, bundan nasıl farklı bir proje geliştirebilirim, oğlumun isteği üzerine teknolojik ürünleri üzerine koyarak nasıl iyi bir hale getirebilirim o konuda düşünmeye başladım. Tamamen insansız olarak ve denetimlerde uzaktan ve diğer sistemlerin eklenmesiyle birlikte uydudan bile yönetebileceğiniz bir insansız denetim aracı haline gelmesi için çabalarımızla, kendi imkanlarımızla bu hale getirdik” ifadelerini kullandı.

“110 amperlik akü ile 8 saat bize hizmet verebilecek”

Alpida'nın işleyişi hakkında bilgi veren Sarısan, “Tamamen radyo kontrol sistemiyle, uzaktan yön vererek çalıştıracağımız su üstü platform haline geldi. Kamera sistemi ve FPV sistemi yardımıyla uzaktan üç farklı kamera ile denetimlerin yapılacağı ve farklı noktalarda ekranlar içerisinde denetimlerin görüntüleneceği hale geldi. Su motorunu kumanda sistemiyle ve manuel olarak yönetebiliyoruz. Kamera sistemlerini de tamamen yine kumanda sistemiyle istediğiniz yöne 360 derece yön verebiliyoruz. 110 amperlik akü ile 8 saat bize hizmet verebilecek, iç sularımızın denetimini yapabilecek, tamamen uzaktan algılama ve bu konularda hizmet verecek insansız su platformu haline geldi” şeklinde konuştu.

“Sponsorluk ve maddi desteklerle daha iyi hale gelecektir”

Çalışmaların maliyetini Mamak İlçe Tarım Orman Müdürlüğünün yardımıyla kendi imkanlarıyla karşıladıklarını dile getiren Sarısan, “Bundan sonraki çalışmalarımızın, projelerimizin daha ileri noktalara getirebilmesi, daha farklı amaçlarla daha teknolojik verilerin, malzemelerin entegre edilebilmesi için ister özel sektör olsun, devlet kurum ve kuruluşlarımızdan ödenek şeklinde bu konuda yardım yapılması halinde çok iyi noktalara gelecek, şu güne kadar yapılmamış ve bundan sonra ilerletilebilecek bir denetim platformu haline geldi. Sponsorluk ve maddi konuda desteklerle daha iyi hale gelecektir” dedi.

Yunus Emre Aytekin - Doğukan Gürel - Mert Cerrahoğlu

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