Evinin üzerine çığ düzen vatandaşa komşuları el uzattı

Olay, geçtiğimiz Pazar günü 00.00 sıralarında Altındere Mahallesi'nde meydana geldi. Beydaş Ç. isimli vatandaşın evin üzerine büyük bir gürültü ile çığ düştü. Evde bulunan 5'i çocuk 7 kişi mahalleli tarafından yara almadan kurtarıldı.

Yaklaşık 1 haftadır etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından havanın açmasıyla muhtar Şemsettin Öz'ün öncülüğünde bir araya gelen mahalle sakinleri, evin çatısında ve penceresinden odalara giren karları temizlemeye başladı.

Kar kütlelerini çatıdan ve evden temizleyen mahalle sakinleri hep birlikte komşularının evini onaracaklar. AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın girişimleri sonucu Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas'ın talimatıyla mahalleye bir iş makinesi gönderildi.

İş makinesi evin bulunduğu ara sokak ile çatıdaki kar kütlelerini mahalle dışına taşıyacak. Bölge kardan temizlendikten sonra evin hasar gören kısımları onarılacak.

Mahalle muhtarı Şemsettin Öz, “Allah'a şükür can kaybı olmadı. Maalesef mal kaybı oldu. Şu anda mahalleli olarak burada çalışıyoruz. İnşallah devletin ve vatandaşların desteği ile evi onaracağız” dedi.

Şükrü Akyüz - Gökhan Murat Göktürk

