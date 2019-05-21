Evkur Yeni Malatyaspor'da 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

Seçimli ve Mali kongre hazırlıklarının yapıldığı sarı-kırmızılı kulübü, yeni sezon kadro yapılanması konusunda da uzun bir mesai bekliyor. Bursaspor'u yenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden başlayacak olan Malatya temsilcisinin, ilk ön eleme maçını haziran ayının son haftasında oynayacak olması nedeniyle kadro yapılanmasını kısa süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da mayıs sonu itibariyle sözleşmesi bitecek futbolcular şunlar:

"Guilherme Costa Marques, Adem Büyük, Murat Yıldırım, Aboubakar Kamara, Fabien Ceddy Farnolle, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Michael Pereıra, Barış Alıcı, Murat Akça, Erkan Kaş"

Mehmet Türel



