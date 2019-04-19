Evkur Yeni Malatyaspor'dan borç açıklaması

Orta saha oyuncusu Murat Yıldırım'ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceği Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Erol Bulut'un kupa maçını düşünerek bazı futbolcularına şans vermeyeceği belirtildi.

Ligde oynayacağı Trabzonspor maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 25 Nisan Perşembe günü Galatasaray ile yarı final rövanş karşılaşmasına çıkacak Malatya ekibinde tüm hesaplar bu iki maçtan da en iyi sonucu almak.

Süper Lig'de geride kalan 28 haftada 38 puan toplayarak averajla beşinci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, 49 puanla dördüncü sırada bulunan Trabzonspor'a konuk olacak.

Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig'de daha önce 3 kez karşı karşıya geldi ve bu 3 maçtan birini Trabzonspor, ikisini ise Evkur Yeni Malatyaspor kazandı.

Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig'de bugüne kadar oynadığı maçlardan en farklı galibiyetini bu sezonun ilk yarısında Trabzonspor karşısında almış ve ilk yarıda oynanan maçta rakibini sahasında 5-0 mağlup etmişti.

Mehmet Türel