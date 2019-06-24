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Evkur Yeni Malatyaspor'dan kaleye takviye

Evkur Yeni Malatyaspor'dan kaleye takviye
Evkur Yeni Malatyaspor'dan kaleye takviye

Transferde hareketli günler geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, Fofana ve Jahovic transferlerinden sonra bir takviye de kaleye yaptı ve 17 yaşındaki Murat Akşit'i renklerine bağladı.

Malatya ekibi Pendikspor'un genç kalecisi Murat Akşit'i renklerine bağladı. U17 Genç milli takımının da kalesini koruyan 17 yaşındaki Murat Akşit'in sarı kırmızılıların kampına katılacağı açıklandı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Evkur Yeni Malatyaspor, Fabien Farnolle yeniden anlaşarak güvene aldığı kalesine bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılıların gelecek vaat eden genç kaleci Murat Akşit'ten ilk etapta altyapıdan faydalanacağı bildirildi. Murat Akşit geçen sezon Pendikspor'da 1 resmi müsabakaya çıktı.  

Mehmet Türel


 

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