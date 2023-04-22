Evladı dağa kaçırılan gözü yaşlı anne, kızından ayrı 24 bayram geçiriyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de HDP il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Yaklaşık 2,5 yıl önce Diyarbakır'da, daha sonra Van'da eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar (40), yaklaşık 12 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma için mücadele veriyor. Lise birinci sınıf öğrencisi Şeyma Sancar, HDP aracılığıyla yaklaşık 12 yıl önce kaçırılmıştı. Şeyma'nın annesi Nazlı Sancar ise bu süre içinde kızını kaçıran terör örgütü PKK'dan almak için mücadele verdi.

Kızı ve kaçırılan diğer çocuklar için Diyarbakır'ın ardından Van'da da mücadele başlatan Sancar, bu Ramazan Bayramını da buruk geçiriyor. Kızının fotoğrafına sarılıp öperek bayramını kutlayan gözü yaşlı anne, evladının bir an önce gelip teslim olmasını istedi.

“Şeyma'dan ayrı 24 bayram geçiyorum”

İHA muhabirine konuşan Vanlı anne Nazlı Sancar, kızının 13 yaşındayken HDP'liler tarafından kaçırılarak PKK'ya teslim edildiğini belirtti. Yaklaşık 12 yıldır evlat hasreti çektiğini ifade eden Sancar, “Kızım Şeyma'dan ayrı 24 bayram geçiyorum. Kızımın bana ‘anne' demesini çok özledim. Bayram günleri bana sarılarak ilk o benim bayramımı kutluyordu. Şeyma gittikten sonra diğer çocuklarımın bayramımı kutlamasına izin vermiyorum. Şeyma'nın geldiği gün çocuklarım gelip bayramımı kutlasınlar. 2012 yılından bu yana evlat mücadelesi veriyorum. HDP ve PKK ile mücadele ediyorum. Düşmanın karşısında dimdik ayakta duracağım” dedi.

Çocuğunu almak için haklı mücadelesinden vazgeçmeyeceğini dile getiren Sancar, “PKK'nın kökü kurumayana kadar, bir anne olarak geri adım atmayacağım. Her zaman ya zafer ya ölüm diyoruz” diye konuştu.

Kızı Şeyma'nın dönmesi için çağrıda bulunan Sancar, “Kızım babanı çok seviyorsan gel. Baban kanser olmuş, gel kızım. Kızım baban ölmeden gel babanı gör. Anneni, babanı dinle ne olur” şeklinde konuştu.

Yılmaz Sönmez

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