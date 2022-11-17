İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evladının hasretiyle her sabah çocuğunun yolunu gözlüyor

Evladının hasretiyle her sabah çocuğunun yolunu gözlüyor
Evladının hasretiyle her sabah çocuğunun yolunu gözlüyor

Çocuklarının PKK terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti, soğuk hava ve yağmura rağmen devam ediyor.

HDP aracılığıyla çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, 3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlattı. Ailelerin PKK terör örgütüne karşı direnişi bin 172 gündür sürüyor. 18 yaşındayken lise son sınıf öğrencisi olan oğlu Mahmut Uslu için her sabah HDP il binasının önündeki çadıra soğuk ve yağmurlu havayı aldırış etmeden gelen Bedriye Uslu, “Oğlum gelmeden onun peşini bırakmayacağım” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli
 

İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anneler İstanbuldaki terör saldırısını kınadı Evlat nöbetindeki anneler İstanbul’daki terör saldırısını kınadı
İLGİLİ HABER
Diyarbakırda ailelerin evlat nöbeti bin 170inci gününde devam ediyor Diyarbakır’da ailelerin evlat nöbeti bin 170’inci gününde devam ediyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetinde olan aile sayısı 331e yükseldi Evlat nöbetinde olan aile sayısı 331’e yükseldi
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun peşini bırakmayacağım Evlat nöbetindeki anne: 'Oğlumun peşini bırakmayacağım'
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı Evlat nöbetindeki anneden oğluna ‘teslim ol’ çağrısı
İLGİLİ HABER
Diyarbakırda evlat nöbetine iki aile daha katıldı Diyarbakır’da evlat nöbetine iki aile daha katıldı
İLGİLİ HABER
Engelli çocuğunu evde bırakan anne dağda olan çocuğu için evlat nöbetini sürdürüyor Engelli çocuğunu evde bırakan anne dağda olan çocuğu için evlat nöbetini sürdürüyor
İLGİLİ HABER
Diyarbakırda evlat nöbetine bir aile daha katıldı Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.