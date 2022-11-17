Evladının hasretiyle her sabah çocuğunun yolunu gözlüyor

HDP aracılığıyla çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, 3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlattı. Ailelerin PKK terör örgütüne karşı direnişi bin 172 gündür sürüyor. 18 yaşındayken lise son sınıf öğrencisi olan oğlu Mahmut Uslu için her sabah HDP il binasının önündeki çadıra soğuk ve yağmurlu havayı aldırış etmeden gelen Bedriye Uslu, “Oğlum gelmeden onun peşini bırakmayacağım” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli



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