Evlat acısı çeken anne: 'Seni çok özledim oğlum'

Evladı Mikail Erdinç için oturma eylemine kararlılıkla devam eden Gevez Erdinç, çocuğunu almadan bir yere ayrılmayacağını dile getirdi. Oğlunun Marmara Üniversitesinde okurken kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade eden Erdinç, “Van'ın Gürpınar ilçesinden evladım için oturma eylemine katıldım. Oğlum Marmara Üniversitesinde okuyordu. Orada oğlumu kandırıp dağa kaçırdılar. Oğlum eğer bizi görüp duyuyorsan gel vatanımıza, askerimize, polisimize teslim ol. Güvenlik güçlerimiz herhangi bir ceza vermeyecek sana. Oradan size hayır yok. Dağdaki bütün çocuklarla gelin artık. Vatan ve bayrak hepimizin. Seni çok özledim oğlum. Artık gel, teslim ol” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli

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