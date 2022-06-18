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Evlat direnişi bin 20'nci gününde

Evlat direnişi bin 20'nci gününde
Evlat direnişi bin 20'nci gününde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 20'nci gününde devam ediyor.

Evlat direnişi bin 20'nci gününde - Tıkla İzle

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 20'nci gününde. 5 yıldır evlat hasreti çeken annelerden Ayten Elhaman, gece gündüz nöbette olduklarını kaydederek dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Elhaman, “Yaklaşık 3 yıldır HDP il binası önünde evlatlarımızı bekliyoruz. Aileler olarak vazgeçmeyeceğiz, evladımızı HDP ve PKK'dan almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlum Bayram beni duyuyorsan kaçıp gel o zalimlerden kurtul. Onlar gençlerin katili dağlarda öldürüyorlar, son nefesime kadar seni burada bekliyorum” dedi.

Murat Başal
 

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