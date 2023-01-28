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Evlat direnişi bin 244 gündür devam ediyor

Evlat direnişi bin 244 gündür devam ediyor
Evlat direnişi bin 244 gündür devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Evlat direnişi bin 244 gündür devam ediyor - Tıkla İzle

3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binasının önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 244'üncü gününde sürüyor. Oğlu Aziz Demir'in 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren anne Güzide Demir, evladına ‘teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocuğuna dağdan indiğinde herhangi bir ceza uygulanmayacağını belirten Demir, “4 senedir biz burada oturma eylemindeyiz. Çocuklarımız gelene kadar biz buradan hiçbir yere ayrılmayacağız. Oğlumdan ne istediler de dağda taşta mağaralara mahkum ettiler. Oğlum kaçırıldığında daha 16 yaşındaydı. Geri getirsinler. Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni orada kandırıyorlar. Herhangi bir ceza uygulanmıyor. Devletimiz size kucak açıyor. Orası sizin yeriniz değil. Artık geri dönün” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli
 

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