Evlat direnişi devam ediyor, eylem bin 24. gününde

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi bin 24. gününde. Aileler tüm olumsuz şartlara, teröristlerin ve uzantılarının tehditlerine rağmen eylemlerinden vazgeçmiyor.

Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken 21 Mart 2015'te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet (22) için oturma eylemine başlayan anne İmmihan Nilifırka, oğluna teslim olması çağrısında bulundu. Evlatlarını almadan eylemlerini bırakmayacağını kaydeden anne Nilifırka, "Biz burada evlat nöbeti tutuyoruz anne ve babalar olarak. Evlatlarımız gelene kadar buradan kalkmayacağız ve burayı terk etmeyeceğiz. Biz HDP ve PKK'dan yavrularımızı istiyoruz, kirli ellerini çocuklarımızın üstünden çeksinler. Madem iyi bir yerse kendi çocuklarını göndersinler. Mehmet'im beni görüyor ve duyuyorsan dön gel. Ceza yok, sizi korkutuyorlar, teslim ol” dedi.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç



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