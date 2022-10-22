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Evlat hasreti bin 146 gündür devam ediyor

Evlat hasreti bin 146 gündür devam ediyor
Evlat hasreti bin 146 gündür devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 146 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Evlat hasreti bin 146 gündür devam ediyor - Tıkla İzle

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 146'ncı gününde devam ediyor. HDP önünde evlat nöbetinde olan ve Kars'tan oğlu Faruk için Diyarbakır'a gelen anne Rahime Taşçı, 15 yaşındaki oğlu Faruk'un 9 yıl önce sabah evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek, oğluna "gel" çağrısında bulundu.

Murat Başal
 

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