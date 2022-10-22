Evlat hasreti bin 146 gündür devam ediyor

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 146'ncı gününde devam ediyor. HDP önünde evlat nöbetinde olan ve Kars'tan oğlu Faruk için Diyarbakır'a gelen anne Rahime Taşçı, 15 yaşındaki oğlu Faruk'un 9 yıl önce sabah evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek, oğluna "gel" çağrısında bulundu.

Murat Başal



İLGİLİ HABER Evlat nöbetindeki anne dağdaki kızına seslendi

İLGİLİ HABER Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

İLGİLİ HABER Evlat hasretiyle kansere yakalanan baba hayatını kaybetti, evlat nöbeti çadırındakiler yasa boğuldu

İLGİLİ HABER Muş'ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor

İLGİLİ HABER Evlat nöbetindeki ailelerin oturma eylemine 2 aile daha katıldı

İLGİLİ HABER Terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 125'inci gününde

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.