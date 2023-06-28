İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evlat hasreti çeken aileler bayramı çadırda geçiriyor

Evlat hasreti çeken aileler bayramı çadırda geçiriyor
Evlat hasreti çeken aileler bayramı çadırda geçiriyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden aileler buruk Kurban Bayramı'nı çadırda geçiriyor.

Evlat hasreti çeken aileler bayramı çadırda geçiriyor - Tıkla İzle

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia eden ailelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki umutlu bekleyişi bin 395 gündür devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türkiye'nin farklı illerinden katılan 360 aileden 42'si çağrılara kulak verip teslim oldu. Kurban Bayramını çadırda geçiren aileler, gözleri yolda çocuklarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlu Mehmet'in kaçırıldığını ileri süren baba Ömer Tokay, “2011'de çocuğumu kandırarak götürdüler. 8. sınıf öğrencisiydi. Yaklaşık 24 bayramdır çocuğuma hasrettim. Çocuğumla beraber olamadığım için evde bayram kutlayamadım” dedi.

2010 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için evlat nöbetini sürdüren anne Bedriye Uslu ise “Sabah bu çadırın yolunu tutup mücadelemi sürdürüyorum. Bu bayramda içimiz buruktur, yüreğimiz yanıktır, kol kanadımız kırıktır. Burada Mahmut'umu bekliyorum” diye konuştu.

Rıdvan Kılıç - Hasan Alan

İLGİLİ HABER
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki ailelerin çocuklarını umutla bekleyişi sürüyor Evlat nöbetindeki ailelerin çocuklarını umutla bekleyişi sürüyor
İLGİLİ HABER
Teslim olan çocuklar evlat nöbetindeki ailelere umut oluyor Teslim olan çocuklar evlat nöbetindeki ailelere umut oluyor

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.