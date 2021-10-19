Evlat hasreti çeken ailelerin Ekrem İmamoğlu'na tepkisi devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 778. gününde de sürüyor. Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 3 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek 778 gündür oturma eylemini sürdüren baba Celil Begdaş, Diyarbakır'a bir açılış için gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kendilerini ziyaret etmediği için kınadı.

Begdaş, “2 yıldır biz buradayız, bütün dünya geldi ne yazık ki CHP ve İYİ Parti gelmedi bizi görmemezlikten geldi. İmamoğlu geçen yılda geldi, fidan dikti bize gelmedi. İmamoğlu PKK'nın saflarında duruyor, bu annelerin yanında durmadı. Bu diktiği fidanlar hiçbir zaman yeşermez, çünkü bizim fidanlarımızı getirmediler. Bunlarda vicdan ve merhamet varsa bu aileleri görmemezlikten gelmezler. Ben herkesi vicdana davet ediyorum İmamoğlu bu işte PKK'nın yanında duruyor” dedi.

“CHP'nin temeli HDP ve PKK'dır onları nefretle kınıyoruz”

Oğlu Mehmet için başlattığı eylemi sürdüren anne Sariye Tokay, "İmamoğlu ve CHP'nin temeli birdir, temelleri HDP ve PKK'dır, biz onları nefretle kınıyoruz, Diyarbakır'a gelip anneleri görmemezlikten geldiler. Onları nefretle kınayarak HDP'ye de sesleniyorum çocuklarımı almadan buradan kalkmayacağız” diye konuştu.

“Ne olacaktı gelseydi, onu yemezdik”

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme katılan Esmer Koç, "İmamoğlu, Diyarbakır'a geldi ama bizim ziyaretlerimiz gelmedi. İmamoğlu da baba, evlat sahibidir. Onlara yazıklar olsun gelseydi, bizim ziyaretimizi yapsaydı, ne olacaktı gelseydi, onu yemezdik" şeklinde konuştu.

6 yıl önce 20 yaşındayken kaçırılan oğulları Doğan için Sur ilçesinden gelen Hacı Güger ise İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki ziyaretinde HDP yandaşlarıyla gezi düzenlediğini, aileleri ziyaret etmeyerek kendine yakışanı yaptığını vurguladı.

Murat Başal