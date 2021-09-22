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Evlat hasreti çeken anne Ay: “Evde ne rahatımız var ne de huzurumuz”

Evlat hasreti çeken anne Ay: “Evde ne rahatımız var ne de huzurumuz”
Evlat hasreti çeken anne Ay: “Evde ne rahatımız var ne de huzurumuz”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 751. gününde de devam ediyor.

Evlat hasreti çeken anne Ay: “Evde ne rahatımız var ne de huzurumuz” - Tıkla İzle

 Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 751. gününde de sürüyor. 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için nöbete katılan anne Hatice Ay, oğlunun engelli raporu olduğunu ve HDP'lilerin bunu bile görmezden gelerek çocuğunu dağa kaçırılmasında aracı olduğunu söyledi.

Ay, “2015'ten beri oğlum kayıp yüzde 70 raporlu. HDP oğlumu sokakta kandırıp götürdü, ben oğlumu istiyorum almadan da gitmiyorum. 7 yıldır hiçbir haber alamadım, sağ mı ölümü bilmiyorum hiç haber alamadım. Muhammet oğlum eve dön, 7 yıldır senin için hasta olmuşum, evde ne rahatımız var ne de huzurumuz. Gel adalete ve devlete teslim ol, senin hiçbir cezan yok” dedi.

Murat Başal
 

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