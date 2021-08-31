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Evlat hasreti çeken anne Demir'den oğluna çağrı

Evlat hasreti çeken anne Demir'den oğluna çağrı
Evlat hasreti çeken anne Demir'den oğluna çağrı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 729. gününde devam ederken, ailelerin direnişi PKK'yı çökertmeye devam ediyor. Aileler direndikçe çocukları da PKK'dan kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim oluyor.

Evlat hasreti çeken anne Demir’den oğluna çağrı - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 729. gününde de sürüyor.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir, oğlunun yolunu gözlediğini söyledi.

“Bize acı çektirmeyin, sevindirin”

Oğlu Fatih'in HDP'liler tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden anne Demir, “Ben onsuz yaşamıyorum, nefes alamıyorum. Gelmeyene kadar ben burayı bırakmıyorum. Allah Hacire anneden razı olsun bu imkanı bize sağladı. Biz bir umutla buraya geldik, inşallah oğlum gelir. Oğlum bizi hiç mi görmedin, duymadın, biz perişan olduk sizi çok özledik, birbirinize destek verin kaçın gelin. Ceza yok, biz sizin düşmanınız değiliz sizin iyiliğinizi istiyoruz, bu fırsat elinize geçerse kaçırmayın kaçın gelin. 32 çocuk teslim oldu annelerinin elinde anne yemeği yiyor, yatağında yatıyor, annesi gece üstünü örtüyor. Siz de kaçın gelin bizi sevindirin” dedi.

Murat Başal
 

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